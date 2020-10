CBR maakt mondkapjes tijdens rijlessen voorwaarde voor examen

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) stelt mondkapjes tijdens rijlessen verplicht.

Het CBR neemt geen examens meer af als leerlingen en opleiders tijdens de rijles geen mondkapje hebben gedragen. De nieuwe regel gaat per maandag 19 oktober in.

Ook kandidaten die voor een theorie-examen door hun opleider per taxibus of touringcar naar het CBR worden gebracht, mogen geen examen doen als ze onderweg aantoonbaar geen mondkapje hebben gedragen.

De vraag of tijdens de lessen een mondkapje is gedragen wordt opgenomen in de gezondheidscheck waarvoor aan iedere kandidaat voorafgaande aan een examen mondeling vragen worden gesteld. Als een kandidaat niet voldoet, kan het examen worden uitgesteld. Het CBR neemt de maatregelen naar eigen zeggen met "unanieme steun van de rijschool-brancheverenigingen".



Volgens directeur Alexander Pechtold van het CBR zitten examinatoren dagelijks met acht of negen kandidaten langer dan een kwartier in een auto. "We weten dat veel rij-opleiders en leerlingen tijdens de rijlessen al een mondkapje dragen.

Met deze nieuwe maatregel realiseren we dit gedrag van iedereen tijdens de rijlessen. Alleen zo kunnen we als CBR en rijopleiding samen voorkomen dat we onze deuren moeten sluiten." Sinds mei wordt tijdens rijtesten en rijexamens zelf al wel standaard een mondkapje gedragen.

