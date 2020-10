Marokko: Corona-testlab voor politie en veiligheidsdiensten

De nationale veiligheid en inlichtingendiensten (DGSN en DGST) hebben een speciale eenheid opgericht om veiligheidsagenten te kunnen testen op het coronavirus

De nieuwe testeenheid bevindt zich in het Centrum voor Radiologie en Medische Analyses in Rabat, meldt DGSN in een verklaring. Koning Mohammed VI had het veiligheidscentrum in april 2019 ingehuldigd om de medisch diensten voor Marokkaans beveiligingspersoneel te moderniseren.

DGSN en DGST hebben de nieuwe coronatest-eenheid binnen het veiligheidscentrum opgezet om de zorg voor ambtenaren binnen de politie-, en veiligheidsdiensten te verbeteren. De agenten opereren vaak aan de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus.

Zowel DGSN als DGST spelen een actieve rol in de strijd tegen het longvirus COVID-19. Het eerste ondersteuningsinitiatief was een financiële bijdrage van ruim 40 miljoen DH (€3,7 miljoen) aan het nationale coronafonds. Ook hebben beide diensten een rol gespeeld bij het opsporen van verspreiders van nepnieuws.



Sinds de eerste uitbraak van het virus in Marokko heeft DGSN meerdere mensen gearresteerd voor het verspreiden van valse geruchten die bedoeld waren om paniek te zaaien onder de bevolking. Ook werd hard opgetreden tegen mensen die de lockdown trotseerden. Alleen al tijdens de eerste twee maanden van de virusuitbraak werden meer dan 91.000 overtreders opgepakt.

Naast veldwerk lanceerde DGSN in mei een online platform waar burgers schendingen van de coronavoorschriften kunnen melden. Het platform maakt deel uit van de inspanningen van DGSN om tools op te zetten waarbij burgers direct kunnen communiceren met overheidsdiensten.

