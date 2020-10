Franse minister in verlegenheid na leugen over sluiting 'moskeeën'

De ruim 73 'gebedshuizen' werden volgens de Franse binnenlandminister gesloten als onderdeel van de strijd tegen de "radicale islam".

Dat staat in een recente publicatie van de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Gerald Darmanin. Minstens 12 van deze sluitingen vonden in september plaats.

De lijst is omstreden omdat critici menen dat deze bewust is aangedikt met instellingen die in realiteit geen moskee of school zijn. De 'fouten' van de Franse minister werden snel opgemerkt door lokale moslimgemeenschappen.

Onder de instellingen die het doelwit zijn van de Franse autoriteiten zijn onder meer een 'illegale' moskee, een culturele instelling, een informele particuliere Arabische school, vijf winkels en een zestal café's waar bovendien alcoholische drank werd geserveerd.



“Meneer Darmanin, waarom spreekt u van "ondergrondse school" als de gesloten ruimte GEEN school betreft" schrijft het platform LES Musulmans op Twitter. De organisatie telt enkele duizenden leden en vertegenwoordigt meer dan 230 moskeeën en moslimverenigingen.

Op sociale netwerken is de publicatie met veel kritiek ontvangen. Bovendien hebben een aantal juristen benadrukt dat sluitingsbevelen regelmatig achteraf door de rechtbank worden geannuleerd. Zo merkte jurist Maître Christophe Accardo een paar dagen geleden op Twitter op dat Franse rechtbanken vrijwel elke maand de sluitingsbevelen ongeldig verklaren wegens "onwettigheid", en de Franse staat bovendien veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding.

Critici hekelen de publicaties die volgens hun enkel bedoeld zijn om het "racistisch electoraat" tevreden te stellen en het wantrouwen jegens minderheden, moslimverenigingen en moskeeën aan te wakkeren.

