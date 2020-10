Casablanca: Ophef over nieuwe 'peperdure' openbare toiletten (video)

Na tientallen jaren te zijn verdwenen maken openbare toiletten een comeback in Casablanca.

De toiletten werden vorige week onthuld en met een gemiddelde kostprijs van ruim 600.000 DH (€55.000) per stuk is niet iedereen even enthousiast.

De toiletten bestaan ​​uit een open ruimte met urinoirs en een gesloten ruimte met toilet en wascabine. Het gebruik kost één dirham voor 15 minuten.

De inwoners van Casablanca kunnen de toiletten echter nog niet gebruiken; cabinedeuren zijn afgesloten met een hangslot. De inhuldiging volgt binnenkort.

