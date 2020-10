Stranden in Agadir weer open voor publiek

De autoriteiten hebben besloten stranden en openbare parken in Agadir te heropenen.

Ook de populaire zondagmarkt (Souk l'7ad) mag weer open maar moet om 19.00 uur de deuren sluiten. De versoepelingsmaatregel is het gevolg van een afname in het aantal nieuwe besmettingen in Agadir.

Op 12 september werden de coronamaatregelen in Agadir aangescherpt als gevolg van de verslechterende epidemiologische situatie in de regio. Stranden, openbare parken en markten gingen op slot.

De regels voor supermarkten en café's blijven vooralsnog ongewijzigd en moeten uiterlijk om 22.00 uur de deuren sluiten. Restaurant mogen open zijn tot 23.00 uur.

