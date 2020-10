Marokko: Vrijdagpreek landelijk bepaald en duurt maximaal 15 minuten

De eerste vrijdagpreek die aanstaande vrijdag plaats zal vinden duurt maximaal 15 minuten.

Ook zal de eerste preek sinds de uitbraak van het coronavius in Marokko begin dit jaar, overal in het land hetzelfde zijn. Dat meldt het Ministerie van Islamitische Zaken in een verklaring.

Het ministerie heeft een memo verstuurd aan alle 10.000 moskeeën waar deze week het vrijdaggebed weer plaats zal vinden. Predikers zijn verplicht de preek van het Ministerie te verkondigen en krijgen geen ruimte voor improvisatie, meldt nieuwsdienst Le360. "De preek moet letterlijk worden voorgelezen, zonder het minste woord te schrappen of toe te voegen", leest de memo van het Ministerie.

In de preek wordt onder meer gesproken over het belang van de gebedshuizen en de reden voor de ruim 3-maanden durende sluiting. De reden voor de uniforme preek (khotba) is om te voorkomen dat predikers misinformatie verkondigen over de epidemiologische situatie in het land.



Dinsdag maakte het Ministerie van Islamitische Zaken bekend dat de vrijdaggebeden deze week weer worden hervat. Ook krijgen nog eens 5.000 gebedshuizen in Marokko toestemming om de deuren te heropenen waardoor in totaal 10.000 van de ruim 50.000 moskeeën in het land weer toegankelijk is voor moskeegangers.

De versoepelingen gaan gepaard met strenge voorwaarden, zo zal het Ministerie toezien op de naleving van de voorschriften als het houden van voldoende fysieke afstand en de periodieke desinfectering van openbare ruimtes.



Half juli mochten zo'n 5.000 van de 15.000 staatsmoskeeën de deuren openen. Het ging om gebedshuizen waarin het relatief eenvoudig was de preventiemaatregelen te handhaven. Zo beschikken de geselecteerde gebedshuizen over meerdere in-, en uitgangen, voldoende ramen en ventilatie. Vrijdaggebeden bleven echter opgeschort.

De moskeeën in Marokko waren sinds 16 maart 18.00 uur gesloten. De aankondiging sloot aan bij eerder aangekondigde preventiemaatregelen die als doel hadden de verspreiding van het longvirus COVID-19 te beteugelen. De sluiting gebeurde op aanbeveling van de Hoge Raad van Ulemas maar werd desondanks kritisch ontvangen.

Door de sluiting was het niet mogelijk om tijdens de vastenmaand Ramadan de nachtelijke Taraweeh-gebeden uit te voeren. Ook de Eid-gebeden op zowel Eid al-Fitr als Eid al-Adha werden opgeschort.

© MAROKKO.NL 2020