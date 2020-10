Marokko overweegt één dag lockdown per week

Een algehele lockdown van één dag per week gedurende zes weken zou de overdraagbaarheid van het coronavirus met 10% verminderen

Dat blijkt uit onderzoek van het centrale bureau voor planning en statistiek HCP. De strategie wordt in een aantal Aziatische landen toegepast om de opwaartse trend in het aantal coronabesmettingen te doorbreken.

Het adviesrapport is bedoeld om licht te werpen op de huidige epidemische situatie en de vooruitzichten voor het eind van dit jaar.

Volgens schattingen van HCP kan het reproductiegetal met ruim 10% worden verlaagd als gedurende een periode van zes weken één dag in de week een algehele lockdown wordt ingevoerd. Volgens HCP zal de voorgestelde strategie op den duur leiden tot een exponentiele afname in het aantal besmettingen, waardoor er ruimte ontstaat voor controle en besluitvorming.



Op nationaal niveau zou de vermindering van het aantal nieuwe besmettingen eind december kunnen oplopen tot 72.000 gevallen, waarvan ongeveer 35.000 in de regio Casablanca-Settat, 8.900 in de regio Rabat-Salé-Kénitra en 4.000 in de regio Marrakech-Safi.

Het rapport herinnert eraan dat het aantal besmettingen met het coronavirus na het opheffen van de lockdown eind juli sterk toenam tot meer dan 1.000 gevallen per dag. De besmettingsgraad nam in de maand augustus toe met 157%, vergeleken met de eerste vijf maanden van de epidemie.



De Marokkaanse regering heeft begin deze maand de noodtoestand met een maand verlengd. De afgelopen weken werden dagen achtereen tientallen nieuwe coronadoden gemeld, ook het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 1.500 gezakt.

Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.



Begin deze maand werd ook de lockdown in Casablanca met twee weken verlengd. Door de algehele lockdown is het niet toegestaan naar buiten te gaan. In Tanger en Agadir werden de maatregelen tegen het virus juist versoepeld.

De regering besloot onlangs de inreisvoorwaarden voor het land te versoepelen. Zo is de minimale geldigheidsduur van de verplichte PCR-test verruimd van 48 uur naar 72 uur.

Andere ingrijpende versoepelingsmaatregelen zijn onder meer de hervatting van de wekelijkse vrijdaggebeden en de heropening van nog eens 5.000 gebedshuizen.

© MAROKKO.NL 2020