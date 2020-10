VS vraagt Saoediërs opnieuw banden met Israël te normaliseren

Washington hoopt dat Saoedi-Arabië zal overwegen om de relaties met Israël te normaliseren

Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo woensdag. Washington ondersteunt ook een "robuust programma van wapenverkoop aan de Saoediërs", aldus Pompeo.

De Amerikaanse buitenlandminister drong er bij Saoedi-Arabië op aan om deel te nemen aan de controversiële Abraham-akkoorden die in augustus werden ondertekend om de normalisatie tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein in gang te zetten.

"We hopen ook dat het Koninkrijk de Palestijnse zijde zal aanmoedigen om terug te keren naar de dialoog en onderhandelingen met Israël", zei Pompeo na gesprekken met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Prins Faisal bin Farhan Al Saud. "Dit zou alleen maar bijdragen aan de enorme vooruitgang van het Koninkrijk bij het bevorderen van regionale vrede en welvaart op veel fronten", zei hij.



Zoals verwacht gingen de besprekingen ook over Saoedische aartsvijand Iran. Pompeo herhaalde het aloude standpunt van de VS dat Teheran de "kwade kracht" in de regio vormt.

Washington en Riyad gaven Teheran de schuld na drone-aanvallen op 's werelds grootste oliemaatschappij, Saudi Aramco. De aanslagen veroorzaakten in september 2019 een productieverlaging van 6% en een prijsstijging van 20% voor ruwe olie.



Het Saoedische Koninkrijk gaf in 2018 $68 miljard uit aan defensie en staat op de derde plaats in militaire uitgaven, na de VS en China. Riyadh verloor echter het vertrouwen van investeerders vanwege bezorgdheid over de veiligheid na de drone-aanvallen op Saudi Aramco.

De Amerikaanse president Trump ondertekende in mei 2017 intentieverklaringen met Saoedi-Arabië voor $110 miljard voor onmiddellijke wapenverkopen en $350 miljard verspreid over 10 jaar.

