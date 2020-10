Vlucht Emiraten voor het eerste door Israëlisch luchtruim

Een vliegtuig van Etihad Airways uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) vloog woensdag voor het eerst door het Israëlisch luchtruim.

Dat meldt het Israëlische Ministerie van Defensie woensdag. "Historische gebeurtenis in de lucht van Israël: de vlucht van het Italiaanse Milaan naar Abu Dhabi vindt voor het eerst plaats in samenwerking met de luchtvaartautoriteit van het ministerie van Transport", zei de Israëlische minister van Transport Miri Regev op Twitter.

Regev beschreef de gebeurtenis als één van de vruchten van de recente normalisatieovereenkomst tussen Israël en de VAE. Volgens Israëlische media wordt begin 2021 een directe commerciële luchtvaartlijn tussen Israël en de VAE verwacht.

Het eerste schip uit de Emiraten, geladen met goederen zoals ijzer, brandbestrijdingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en elektronische apparatuur arriveerde maandag in de haven van Haifa in Israël. Volgens Israëlische media is ook Bahrein van plan een directe maritieme lijn met Israël tot stand te brengen.



"Het eerste Bahreinse vrachtschip zal binnenkort vertrekken vanuit de haven van Khalifa bin Salman in Bahrein naar de haven van Haifa", zei Israeli Broadcasting Corporation dinsdag.

Bahrein, de VAE en Israël kwamen overeen om volledige diplomatieke, culturele en commerciële betrekkingen aan te gaan na de ondertekening van de controversiële Abraham-akkoorden in het Amerikaanse Witte Huis begin september.



De ondertekeningceremonie werd opgevolgd door een reeks aankondigingen over overeenkomsten en contracten tussen bedrijven uit alle drie landen.

De normalisatieovereenkomsten werden negatief ontvangen door de Palestijnen, die zeggen dat de overeenkomsten hun rechten negeren en de Palestijnse zaak niet dienen.

© MAROKKO.NL 2020