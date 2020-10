Renault verplaatst productie van Dacia Sandero van Roemenië naar Marokko

Autofabrikant Renault heeft besloten de productie van de derde generatie van zijn Dacia Sandero-model aan Marokko over te laten.

Volgens de Roemeense nieuwsdienst Romania Insider heeft de Franse autogroep besloten om de productie van dit model naar Marokko te verplaatsen.

De Roemeense autofabriek gaat zich bezighouden met de productie van de Renault Dacia, de Logan en "modellen met een hogere toegevoegde waarde".

De derde generatie van Renault's Dacia Sandero model zal geproduceerd worden in de Marokkaanse fabrieken in Tanger en Casablanca.



Renault-fabrieken in Marokko begonnen in 2012 met de productie van de Dacia Logan, Lodgy- en Dokker-modellen. De Dacia Sandero en Logan MCV werden beide geproduceerd in Marokko en Roemenië.

Groupe Renault Maroc kondigde begin september aan dat de twee fabrieken zich voorbereiden op de productie van de nieuwe generaties van de Sandero, Sandero Stepway en Logan.

