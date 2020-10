Spanje gaat door met 'pesten' Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs

Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs worden in Spanje steeds vaker van de weg geplukt door de Spaanse autoriteiten

Sinds 2019 gebruiken de Spanjaarden een wetsartikel uit 1992 om de Marokkaanse chauffeurs te pesten. De vrachtwagens worden steeds vaker gecontroleerd op de hoeveelheid brandstof die in de tank zit.

Volgens het wetsartikel kunnen Marokkaanse transporteurs worden beboet als ze bij aankomst in Spanje meer dan 200 liter diesel in de tank hebben zitten, meldt nieuwdienst Le360.

Naast vrachtwagens wordt ook het scheepsverkeer steeds vaker gecontroleerd op de inhoud van hun dieseltank. Schepen die vanuit de haven Tanger-Med aankomen in Algeciras kunnen steeds vaker rekenen op een controle. Boetes zijn fiks en liggen tussen de €200 en €700.



De plotselinge strikte toepassing van de oude wet door de Spanjaarden leidt tot een aanzienlijke stijging van de transportkosten waardoor het geëxporteerde landbouwproduct een zwakkere marktpositie verkrijgt. De situatie verslechterd naarmate het exportseizoen van groenten en fruit nadert.

De Marokkaanse export is een doorn in het oog van de Spanjaarden. Vorig jaar doken er al beelden op van Spaanse boeren die Marokkaanse vrachtwagenchauffeurs dwingen te stoppen om de lading te lossen en te vernietigen. Door de overvloed van Marokkaanse landbouwproducten in Europa zijn Spaanse boeren genoodzaakt de prijzen drastisch te verlagen.



De brexit heeft daar nog eens een schep bovenop gedaan. De export van Marokkaanse citrusvruchten naar het Verenigd Koninkrijk zal namelijk ook na de brexit blijven profiteren van het belastingtarief van 0%. Clementines en sinaasappels uit Europese landen zullen daarentegen vanaf 2021 belast worden met respectievelijk 16% en 3,2%.

Recente stappen van de Marokkaanse autoriteiten om de illegale smokkel vanuit de Spaanse enclaves in Ceuta en Melilla de das om te doen is niet goed gevallen bij de Spanjaarden. De Spanjaarden leven zich daarom uit op de Marokkaanse transportsector die vanuit Marokko Spanje en de rest van West-Europa voorziet van Marokkaanse producten.



De Marokkaanse transportsector doet een beroep op de Marokkaanse ministeries van Landbouw en Buitenlandse Zaken. Ook Marokkaanse brandstofbedrijven zijn laaiend en eisen actie. Door de brandstofwet maken steeds meer Marokkaanse vervoersbedrijven de oversteek naar het Spaanse vasteland met een vrijwel lege brandstoftank om bij aankomst geld uit te geven bij Spaanse tankstations.

Spanje heeft sinds 1992 aanzienlijk verdiend aan de brandstofwet, mede door de BTW en accijnzen op de brandstof. Anders dan in buurland Frankrijk is het onmogelijk om in aanmerking te komen voor belastingvrijstelling. Volgens Driss Bernoussi, voorzitter van de Marokkaanse vereniging van intercontinentale wegtransporteurs (AMTRI) is de praktijk schadelijk voor de concurrentiepositie van Marokko.

