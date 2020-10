'Weinig diversiteit in Nederlandse nieuwsmedia'

In Nederlandse nieuwsmedia komen nog altijd vaker mannen voorbij dan vrouwen, en ook witte mensen zijn oververtegenwoordigd.



26 procent van de mensen in de nieuwsmedia zijn vrouw en 9 procent zijn mensen van kleur. Dat melden Free Press Unlimited en WOMEN Inc op basis van het Global Media Monitoring Project (GMMP).

Als er experts aan het woord komen in de media, zijn dat vaker mannen (78 procent) dan vrouwen (22 procent). Bovendien worden vrouwen minder vaak geciteerd (21 procent). Als mensen van kleur in het nieuws komen, is dat meestal gerelateerd aan criminaliteit, het slavernijverleden of hun afkomst.

"Media hebben grote invloed op stereotiepe beeldvorming, sociale normen en de aspiraties van mensen", zegt Ruth Kronenburg, directeur Free Press Unlimited. Emma Lok, directeur van WOMEN Inc, stelt dat iedereen zich in de media moet herkennen en vertegenwoordigd moet voelen. "Inclusieve beeldvorming draagt bij aan betere perspectieven op de arbeidsmarkt en tot een meer evenredige werk- en zorgverdeling tussen vrouwen en mannen. Representatie zorgt ook voor meer wederzijds begrip."

Grootste wereldwijde studie

Het onderzoek, dat elke vijf jaar wordt herhaald, is de grootste wereldwijde studie waarbij op dezelfde dag in 145 landen wordt gekeken naar het aandeel mannen en vrouwen in het nieuws. In het onderzoek in Nederland zijn 6 kranten, 4 nieuwssites, 3 tv-journaals, 3 radiojournaals en 4 Twitteraccounts van nieuwsorganisaties geanalyseerd.



Van de kranten scoorde Trouw het best op representatie: 40 procent van de personen in de krant was vrouw. Op tv kwam Hart van Nederland het beste uit de bus, daar was ook 40 procent vrouw. Sinds 2015 gaat het in Nederland wel iets beter met de diversiteit in de Nederlandse nieuwsmedia. Vijf jaar geleden was 20 procent van de personen in het nieuws vrouw.



