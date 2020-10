Utrechtse bloedbanken testen op westnijlvirus

Bloedbanken in Utrecht en omgeving, waaronder 't Gooi, gaan al het bloed dat ze afnemen testen op het westnijlvirus.

Recent werd voor het eerst een besmetting met dit via bloed overdraagbare virus in Nederland geconstateerd. De man in kwestie woont op enkele kilometers afstand van Utrecht.

Een woordvoerster van bloedvoorzieningsorganisatie Sanquin bevestigt een bericht over de tests van Hart van Nederland. Ze zegt dat er al op besmetting werd gerekend en er daarom al voorbereidingen waren getroffen. Het virus wordt overgebracht door muggen. Circa 80 procent van de mensen die worden gepikt door een mug die het virus bij zich draagt, heeft nergens last van. Daarom denkt Sanquin dat er meer mensen geprikt en besmet kunnen zijn zonder dat ze dat weten.

Ongeveer één procent van alle mensen die zijn geprikt wordt wel erg ziek. Omdat bloed van bloedbanken natuurlijk voor kwetsbare mensen is, neemt Sanquin nu deze maatregel.



Vogels en muggen

In augustus en september zijn bij Utrecht vogels en muggen gevonden met het virus. Zo had een grasmus bij Haarzuilens het virus onder de leden. Later bleken ook twee andere vogels besmet te zijn geraakt.

Het westnijlvirus komt al langer voor in Zuidoost-Europa en rond de Middellandse Zee. De afgelopen jaren is het ook in andere delen van Europa opgedoken. Daarom hield ook het RIVM er al rekening mee dat iemand in Nederland besmet zou raken.

