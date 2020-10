Burgemeesters en kabinet bespreken strenger handhaven lockdown

De veiligheidsregio's en het kabinet gaan maandag afspraken maken over het "steviger handhaven" van de gedeeltelijke lockdown, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).

"Dan gaan we echt met zijn allen op dezelfde manier handhaven. ". Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar waren er klachten over verschillen in handhaving in het land.

In de ene gemeente kreeg je een boete voor een overtreding van de coronaregels terwijl in een andere gemeente mensen er met een waarschuwing van af kwamen.

Grapperhaus heeft vrijdagmorgen met politie, Openbaar Ministerie en de voorzitter van de veiligheidsregio's gesproken over de handhaving van de maatregelen die dinsdagavond door het kabinet zijn afgekondigd in de strijd tegen het coronavrius. De stappen zijn nodig omdat het aantal besmettingen snel stijgt.



Handhaving

Politie en Openbaar Ministerie ontwerpen eerst samen een arrangement voor de handhaving, aldus de bewindsman. De politie heeft volgens hem eerder al gezegd de prioriteit te leggen bij het handhaven van het alcoholverbod, de sluiting van de horeca en de groepsgrootte.

Op een overtreding van de coronaregels staat een boete van 95 euro. Die was eerder nog 390 euro plus een strafblad. De Tweede Kamer wilde van de hoge boete af. De boetes voor bedrijven zijn aanzienlijk hoger.

© ANP 2020