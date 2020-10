Grote meerderheid in parlement Israël voor deal met VAE

Het Israëlische parlement heeft ingestemd met de deal tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De landen hebben afgesproken dat ze een normale diplomatieke relatie gaan onderhouden. Het akkoord kreeg veel steun in het parlement van Israël, de Knesset.

Israëlische media berichten dat 80 parlementariërs voor stemden en slechts 13 tegen. Dat waren parlementariërs van de overwegend Arabisch-Israëlische of Palestijnse Gezamenlijke Lijst.

Aan de stemming ging een debat van negen uur vooraf. Er kwamen meer dan honderd politici aan het woord, onder wie premier Benjamin Netanyahu en oppositieleider Yair Lapid. "Het is een goede overeenkomst en een echte prestatie", erkende Lapid, die verder weinig positiefs te zeggen had over de conservatieve regering.



Enthousiast

Niet alle tegenstanders van de regering zijn enthousiast over het akkoord. De parlementariërs van de Gezamenlijke Lijst zeggen ook voor vrede te zijn, maar vinden dat de Palestijnen niet zijn geholpen met de afspraken.

"Een overeenkomst die tot gevolg heeft dat de bezetting wordt voorgezet is geen vredesakkoord", zei een van die oppositieleden deze week.



Israël heeft formeel geen banden met veel Arabische landen. Die hebben in het verleden geëist dat Israël een deal sluit over de oprichting van een Palestijnse staat en troepen terugtrekt uit gebieden die in 1967 zijn veroverd.

Israël heeft wel betrekkingen met de VAE, Bahrein, Jordanië en Egypte.

