Franse ex-president Sarkozy aangeklaagd voor samenzwering

De Franse justitie verdenkt oud-president Nicolas Sarkozy van een samenzwering in verband met het gebruik van Libische fondsen voor zijn verkiezingscampagne in 2007.

De aanklacht komt bovenop eerdere beschuldigingen van passieve corruptie, het profiteren van verduisterd publiek geld en illegale campagnefinanciering.

De openbare aanklagers stellen nu dat hij en zijn bondgenoten hebben samengezworen om miljoenen te krijgen van het regime van de toenmalige Libische dictator Moammar Kaddafi om zijn campagne te bekostigen. De centrumrechtse Sarkozy was president van 2007 tot 2012.

De 65-jarige politicus zegt op Twitter onschuldig te zijn. Hij is "zeer verbaasd" over de nieuwe aanklacht, die hij ziet als een "nieuwe stap in een lange lijst van onrechtvaardigheden" in het onderzoek naar campagnefinanciering. Volgens hem is er geen enkel bewijs.

Hij staat verder onder meer terecht omdat hij in 2014 via zijn advocaat vertrouwelijke informatie bij een rechter zou hebben opgevraagd over zaken waar hij bij betrokken was, in ruil voor een hoge functie in Monaco.

