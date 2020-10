Marokko: Pensioenstelsel parlementariërs afgeschaft

De parlementaire fracties zijn overeengekomen om het pensioenstelsel af te schaffen voor de leden van het Huis van Afgevaardigden.

Volgens officiële verklaringen was het langlopende debat tussen overheidsinstanties de drijvende kracht achter het besluit om het pensioenstelsel te liquideren. Maar ook de kritiek vanuit activisten en burgers heeft een belangrijke rol heeft gespeeld bij de besluitvorming.

Het gemiddelde maandinkomen van een Marokkaanse parlementslid ligt rond de €3.320. Daarentegen verdient de gemiddelde Marokkaan tussen de €300 en €780 per maand.

Vooraf aan het besluit had de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Habib El Malki een ontmoeting met de voorzitters van parlementaire fracties en caucus. De bijeenkomst stond in het teken van het pensioenvraagstuk en was bedoeld om de deelnemers te informeren over de onevenwichtigheid tussen de middelen en de uitgaven van het huidige pensioensysteem.



Het Marokkaanse pensioenstelsel voor parlementariërs heeft namelijk sinds 2017 te maken met een "ernstig tekort" waardoor de uitbetaling van pensioenen werd belemmerd.

In Marokko wordt al langer opgeroepen om de compensatie en het pensioen voor parlementsleden te verlagen. Critici zeggen dat veel Marokkaanse parlementsleden hun rol niet efficiënt vervullen en het de staatskas meer kost dan het zich kan veroorloven, vooral gezien de huidige gezondheidscrisis.



Ook zijn veel burgers fel tegen het voorstel om meer parlementaire zetels toe te voegen. Het argument is dat er al genoeg parlementariërs zijn en dat sommigen toch niet komen opdagen. De kritiek viel verkeerd bij parlementslid Driss Azami Al-Idrissi van de regerende PJD-partij die de tegengeluiden omschreef als "weerzinwekkend populisme".

Al-Idrissi, een voormalig minister-afgevaardigde en de huidig ​​burgemeester van Fez, reageerde op de kritiek door te stellen dat de critici verwachten dat de parlementariërs onbetaald arbeid verrichten. "Wilt u dat parlementsleden, de regering, gouverneurs, arbeiders, presidenten en werknemers aan het einde van de maand gratis en zonder betaling werken? Wil je dat ze niets krijgen om hun kinderen te voeden?", aldus Al-Idrissi.

Veel Marokkanen hebben moeite met rondkomen als gevolg van de economische tegenslagen die worden veroorzaakt door de coronamaatregelen. Het afschaffen van het pensioenstelsel voor de leden van het Marokkaanse Huis van Afgevaardigden werd dan ook warm onthaald door tegenstanders van de grote vermogensverschillen in het land.

