Aboutaleb: het gaat weer beter met mij

Het gaat weer beter met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

Maandag meldde de gemeente dat de burgemeester besmet was met het coronavirus. In een boodschap op Twitter bedankt hij iedereen voor de vele steunbetuigingen en laat hij weten dat hij zich een stuk beter voelt.

In de video vertelt Aboutaleb dat hij vrijdag last kreeg van snijdende buikpijn. Hij heeft zich zondagavond laten testen en bleek positief. "Je bent niet blij met zo'n uitslag. De pijn ben ik in ieder geval kwijt. Ik heb nog last van wat spierpijn en een lichte verkoudheid, maar dat mag geen naam hebben".

Hij heeft niet echt een idee waar hij het virus heeft opgelopen. "Ik moet een moment van onbedachtzaamheid hebben gehad, dat kan niet anders."

Hij doet in de video nogmaals een oproep aan iedereen zich te houden aan de maatregelen en richtlijnen.

