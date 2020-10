VN roept Israël met klem op alle nederzettingenactiviteiten stop te zetten

De speciale coördinator van de VN voor het Israëlisch-Palestijnse conflict Nickolay Mladenov riep Tel Aviv opnieuw op om alle nederzettingenactiviteiten op de bezette Westelijke Jordaanoever stop te zetten.

De dringende oproep komt nadat Israël de bouw van duizenden nieuwe nederzettingeneenheden had aangekondigd. In totaal kregen de bouwplannen van bijna 5.000 nieuwe huizen en appartementen groen licht, volgens berekeningen van de Israëlische actiegroep Peace Now.

De groei van de Israëlische dorpen en steden in het gebied is zeer omstreden. Volgens het internationaal recht zijn de Israëlische nederzettingen op de Westoever illegaal. Palestijnen zien het gebied als een essentieel onderdeel van een toekomstige onafhankelijke staat.

Toch groeide het aantal Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever de afgelopen tientallen jaren tot vele honderdduizenden. En deze week ging de Israëlische regering dus akkoord met de bouw van nog eens duizenden woningen in de nederzettingen. Twee weken geleden had premier Benjamin Netanyahu al opgeroepen tot de woningbouw.



Met de nieuwe plannen komt het aantal goedgekeurde nieuwe woningen in het gebied dit jaar boven de 12.000 uit, volgens de anti-nederzettingsorganisatie Peace Now. Dat zou het hoogste aantal zijn in minstens acht jaar.

"Dit aanzienlijke aantal en de locatie van de nederzettingen is van groot belang voor allen die zich blijven inzetten voor het bevorderen van de Israëlisch-Palestijnse vrede", zei Mladenov in een verklaring. "Dergelijke maatregelen ondermijnen het vooruitzicht op het bereiken van een levensvatbare tweestatenoplossing.".



De plannen volgden deze week op een relatief lange onderbreking van zo'n acht maanden: in februari keurde de Israëlische overheid voor het laatst bouwprojecten in nederzettingen goed. Mogelijk is de verklaring dat premier Netanyahu eerst een diplomatiek akkoord wilde bereiken met de Verenigde Arabische Emiraten.

Israëlische kolonisten reageerden verheugd op de beslissing, waardoor tientallen nederzettingen verder kunnen uitbreiden. Het grootste goedgekeurde project is een nieuwe wijk in Har Gilo, een nederzetting ten zuiden van Jeruzalem. Er zijn plannen voor 560 nieuwe woningen, waarmee het dorp zo'n beetje twee keer zo groot wordt.



De verklaring van de VN-topman voegde eraan toe dat ondanks de economische crisis in Israël als gevolg van de aanhoudende coronavirus-pandemie Netanyahu de bouw bevordert in geïsoleerde nederzettingen die Israël eigenlijk zou moeten evacueren. "De nederzettingenonderneming is niet in het nationale of veiligheidsbelang van Israël", concludeerde hij.

Abraham-akkoorden

De Emiraten tekenden vorige maand met Israël een overeenkomst om officiële betrekkingen met elkaar aan te knopen. Ook het Arabische land Bahrein besloot Israël als land te erkennen. Premier Netanyahu zegde daarbij toe om voorlopig geen delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, iets wat hij zijn aanhangers meermaals had beloofd.



Het afblazen van die annexatie was voor veel Israëlische kolonisten een tegenvaller. Met de goedkeuring van de bouwplannen hebben ze deze week alsnog iets te vieren.

Sowieso groeien de nederzettingen sinds het aantreden van de Amerikaanse president Trump sneller dan voorheen. Onder Donald Trump beschouwen de Verenigde Staten de nederzettingen niet langer als strijdig met het internationaal recht. De overgrote meerderheid van de internationale gemeenschap, waaronder ook Nederland en de Europese Unie, zien de nederzettingen nog steeds als illegaal.

Israël bezette in 1967 de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Volgens de VN zijn alle Joodse nederzettingen daar illegaal.

