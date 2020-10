Kroonprins Moulay Hassan gaat studeren aan de UM6P-Universiteit

Kroonprins Moulay Hassan gaat studeren aan de Mohammed VI Polytechnische Universiteit (UM6P) in Benguerir.

Moulay Hassan gaat zijn academische loopbaan vervolgen aan de Faculteit Bestuur en Economische en Sociale Wetenschappen (FGSES), een dochteronderneming van UM6P. De onderwijsinstelling is gelegen in het hart van de Mohammed VI Groene Stad in Benguerir nabij Marrakech.

De 17-jarige kroonprins voltooide dit voorjaar zijn middelbare schoolstudie en behaalde in juli cum laude zijn baccalaureaat Economische en Sociale Wetenschappen. Hij was een van de 441.238 kandidaten voor de baccalaureaat-examens van 2020 van die plaatsvonden tussen 3 en 9 juli.

Minister van Onderwijs Saaid Amzazi en andere ambtenaren en medewerkers van het onderwijsministerie feliciteerden de kroonprins met zijn uitmuntende prestatie. Regeringsleider Saad Eddine El Othmani wenste de kroonprins "meer succes" in zijn toekomstige studies en carrière.

Moulay Hassan, de eerste en enige zoon van koning Mohammed VI en prinses Lalla Salma, vierde op 8 mei zijn 17e verjaardag.

© MAROKKO.NL 2020