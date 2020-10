Khouribga: Man gebruikt epilepsie echtgenote bij 'schatzoeken'

buitenland 16 okt 18:41

Een man in Bollnwar in de buitenwijken van Bir Mezwi in de provincie Khouribga gebruikte de epileptische aanvallen van zijn vrouw bij het zoeken naar 'schatten'.

De opmerkelijke zaak kwam aan het licht nadat getuigen contact opnamen met de gendarmerie. Omstanders zagen het tweetal 's nachts graven in de omgeving van Ait Ibrahim en maakten melding van de verdachte activiteiten. Bij aankomst stuiten de agenten van de gendarmerie op het stel. De man was aan het graven terwijl zijn ernstig zieke echtgenote leed aan een epileptische aanval, meldt nieuwsdienst Akhbarona. Volgens de man heeft zijn vrouw soms last van de 'djin' die in haar zou leven. De djin zou de man hebben voorzien van aanwijzingen over mogelijke locaties van begraven schatten. De vrouw werd voor behandeling overgebracht naar het regionaal ziekenhuis. De man werd gearresteerd en moet zich volgende week bij de rechter verantwoorden. © MAROKKO.NL 2020