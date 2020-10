El Jadida: Pedofiel gearresteerd nadat dochter aanranding filmde

De gendarmerie in El Jadida heeft een 50-jarige man opgepakt wegens het aanranden van zijn minderjarige dochter.

Het incident deed zich voor in de wijk Sidi Bouzid. De man had zijn 16-jarige dochter als vermist opgegeven nadat ze niet meer thuiskwam.

Uit voorlopige resultaten van het politieonderzoek blijkt dat het meisje van huis was weggelopen nadat haar vader haar meermaals seksueel had misbruikt. De vader ontkende aanvankelijk maar zijn dochter had de aanranding gefilmd met haar telefoon.

Na het zien van de beelden werd de vader in opdracht van het Openbaar Ministerie gearresteerd, in afwachting van het onderzoek van de gerechtelijke politie.

