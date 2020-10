Leraar die Mohammed-karikaturen liet zien onthoofd in Parijs

Een man is op straat in een voorstad van Parijs onthoofd. Het gaat volgens politiebronnen om een leraar op de middelbare school die in de klas karikaturen liet zien van de profeet Mohammed (saws).

De dader is door de politie doodgeschoten. Hij zou "Allahu Akbar" hebben geroepen. Het incident vond vrijdag plaats in de voorstad Conflans Sainte Honorine ten noordwesten van de Franse hoofdstad.

Franse antiterreureenheden zijn een onderzoek begonnen naar de onthoofding. De zaak wordt gezien als een moord met terreurachtergrond, aldus de Franse justitie.

De aanvaller bedreigde de politie na het incident met een mes, voordat hij werd neergeschoten. Zijn motief is niet duidelijk. Premier Jean Castex zou naar de plek van het incident gaan. De politie riep het publiek via Twitter op uit de buurt van de plek te blijven.



Persvrijheid

De leraar zou de karikaturen in de klas hebben getoond tijdens lessen over persvrijheid. In 2015 vielen twaalf doden door een terroristische aanval op het satirische Charlie Hebdo. Dat gebeurde kort nadat het blad cartoons met de profeet Mohammed had gepubliceerd.

Vorige maand was er een steekincident bij het voormalige kantoor van het blad. Dat was kort nadat het blad weer karikaturen van Mohammed had gepubliceerd vanwege de rechtszaak tegen betrokkenen bij de terreuraanval.

