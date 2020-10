buitenland 16 okt 19:21

Een man is in een voorstad van Parijs onthoofd. De aanvaller is door de politie doodgeschoten. Hij zou "Allah Akbar" hebben geroepen.

Het incident vond vrijdag plaats in de voorstad Conflans Sainte Honorine. Lokale media meldden dat de openbaar aanklager voor terreurzaken is opgeroepen.