Coronapandemie eist wereldwijd meer dan 1,1 miljoen levens

Het aantal mensen dat wereldwijd is overleden door Covid-19 heeft de 1,1 miljoen overschreden.

Een telling van de Johns Hopkins Universiteit in Baltimore wijst dat uit. Het coronavirus dook eind vorig jaar op in China en verspreidde zich daarna over de wereld. Eind juni waren een half miljoen mensen gestorven door Covid-19 en medio augustus driekwart miljoen. Op 29 september werd de miljoen gepasseerd.

In de Verenigde Staten zijn de meeste slachtoffers (bijna 218.000) gevallen, gevolgd door Brazilië (ruim 152.000), India (112.000) en Mexico (ruim 85.000).

Op de vijfde en zesde plek staan het Verenigd Koninkrijk, met meer dan 43.000 sterfgevallen en Italië (ruim 36.000). In Nederland zijn volgens de cijfers van de universiteit 6765 mensen aan het virus bezweken.



Deskundigen zeggen dat het werkelijke dodental hoger ligt vanwege een gebrek aan testen en de mogelijkheid dat sommige landen de daadwerkelijke cijfers verborgen houden.

In de VS zijn ook de meeste besmettingen vastgesteld: bijna 8 miljoen. Daarna volgen India, Brazilië en Rusland.

