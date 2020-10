Macron: Moord leraar was 'islamistische terreuraanslag'

De onthoofding van een leraar in een voorstad van Parijs vrijdag was een "islamistische tereuraanslag".

Dat zei de Franse president Emmanuel Macron bij zijn bezoek aan de voorstad Conflans Sainte Honorine waar de moord plaatsvond. Het slachtoffer was een geschiedenisleraar die in lessen over vrijheid van meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed had laten zien. De dader is volgens Franse media een 18-jarige in Moskou geboren man.

"Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde", aldus Macron. "Het hele land staat achter alle leraren in het land". Macron kondigde aan dat Frankrijk "snel en met autoriteit" zal reageren.

De leraar werd op straat voor zijn school de keel afgesneden. Macron bracht een bezoek aan de plek van de moord en aan de school.

