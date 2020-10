Azerbeidzjan: twaalf burgers gedood door Armeens bombardement

Azerbeidzjan zegt dat twaalf burgers zijn gedood en veertig gewond geraakt door een Armeens bombardement van de stad Ganja.

Volgens de Azerbeidzjaanse autoriteiten hebben twee granaten flatgebouwen in de op een na grootste stad van het land getroffen. Van Armeense kant is nog geen officiële reactie gekomen.

Azerbeidzjan heeft de afgelopen tijd meerdere plaatsen in Nagorno-Karabach veroverd in het conflict met Armenië over de betwiste regio.

Nagorno-Karabach, dat ongeveer 145.000 inwoners heeft, wordt gecontroleerd door Armeense strijdkrachten, maar wordt door de Verenigde Naties erkend als onderdeel van het overwegend islamitische Azerbeidzjan.

