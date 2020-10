Coronabesmettingen in België boven de 10.000 per dag

buitenland 17 okt 8:29

In België is het aantal nieuwe coronabesmettingen voor het eerst boven de 10.000 per dag gestegen.

Het laatst bekende cijfer van afgelopen dinsdag kwam uit op 10.369 nieuwe gevallen, blijkt zaterdag uit het online coronadashboard van het gezondheidsinstituut Sciensano. Een week eerder op dinsdag lag dat aantal nog op 5.686 nieuwe infecties, bijna de helft dus. Het totale aantal bevestigde gevallen in België sinds het begin van de epidemie klimt daardoor tot 202.151. Er overleden in de week van 6 tot 13 oktober gemiddeld 25 coronapatiënten per dag. Sinds het begin van de epidemie zijn nu al 10.359 coronapatiënten overleden. Er werden vrijdag nog eens 240 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, waar nu 2098 mensen met Covid-19 worden verpleegd. Daarvan liggen er 358 op op de afdelingen intensieve zorg. © ANP 2020