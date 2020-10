Verdachte onthoofding Franse leraar is Tsjetsjeen

De verdachte van de onthoofding van een Franse geschiedenisleraar in een Parijse voorstad is een 18-jarige man van Tsjetsjeense afkomst en geboren in Moskou

Dat meldt een justitiële bron aan persbureau AFP. Nadat vrijdag al vier mensen werden aangehouden - allen familieleden van de verdachte - zijn zaterdag nog eens vijf mensen opgepakt in verband met de zaak. Onder de arrestanten bevinden zich ook de ouders van een leerling die de school bezocht waar de vermoorde leraar werkte.

Volgens de bron zouden de aangehouden ouders hun verontwaardiging hebben uitgesproken over de geschiedenisleraar, die in lessen over de vrijheid van meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed (saws) zou hebben laten zien.

Vriendenkring

Drie andere arrestanten behoren tot de vriendenkring van de doodgeschoten verdachte.



De leraar werd op straat voor zijn school in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine de keel afgesneden. Dat gebeurde vrijdagmiddag rond 17.00 uur.

De politie werd kort daarvoor gealarmeerd omdat iemand zich verdacht ophield bij de school. Zij troffen de vermoorde leraar aan en de verdachte, gewapend met een mes, waarmee hij ook de politiemensen bedreigde toen zij hem wilden arresteren. Zij openden daarop het vuur. De verdachte stierf later aan die verwondingen. De aanvaller zou "Allahu Akbar" hebben geroepen naar de politie.



De politie onderzoekt een post op Twitter waarop een foto van het hoofd van het slachtoffer werd getoond. De tweet is inmiddels verwijderd. Het is nog onduidelijk of het bericht door de aanvaller is gepost. Daarin zou ook een dreigement aan het adres van de Franse president Macron staan, die werd beschreven als "de aanvoerder van de ongelovigen".

Eerbetoon

Op de school hebben ouders en leraren met bloemen eer betoond aan het slachtoffer, wiens naam niet is vrijgegeven. "Volgens mijn zoon was hij superaardig en supervriendelijk", zei een van de ouders, Nordine Chaouadi. Over het tonen van de karikaturen zou de leraar volgens haar zoon tegen de moslimkinderen in de klas hebben gezegd: "Verlaat de klas, ik wil jullie gevoelens niet kwetsen."

De Franse president Emmanuel Macron sprak vrijdagavond over een "islamitische terreuraanslag" bij zijn bezoek aan Conflans-Sainte-Honorine, waar hij de plaats van de moord en de school bezocht. "Een burger is vermoord omdat hij leraar was en vrijheid van meningsuiting doceerde", aldus Macron. "Het hele land staat achter alle leraren in het land."

