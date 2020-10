Ziekenhuizen maken zich zorgen over komend griepseizoen

De griepgolf van komende winter verhoogt de druk op ziekenhuizen verder. Dat zegt hoogleraar infectiepreventie Andreas Voss.

"Mensen met griep, maar ook andere luchtwegvirussen, hebben klachten die overlappen met de symptomen van Covid-19. Zelfs een milde griepgolf gaat dus tot extra werk leiden. ".

Patiënten met griepverschijnselen die een ziekenhuis binnenkomen, bijvoorbeeld via de spoedeisende hulp of verloskunde, moeten in isolatie worden geholpen. Vaak krijgen patiënten ook een test om te kijken of ze het griepvirus, influenza, onder de leden hebben. Zowel het aantal beschikbare isolatieruimtes als de testcapaciteit van ziekenhuizen staat onder druk vanwege de coronapandemie. "Iedere instelling is bezig zich hierop voor te bereiden", aldus Voss.

In het CWZ ziekenhuis in Nijmegen, waar Voss werkt als arts-microbioloog, wordt daarom binnenkort begonnen met het testen van mensen op corona en griep tegelijk. "Dat scheelt wat werk, omdat je maar één keer genetisch materiaal hoeft af te nemen. Aan de andere kant neemt ook het aantal mensen met een snotneus toe."



Voorbereiding

Volgens een woordvoerder van het Erasmus MC in Rotterdam bereiden ziekenhuizen zich zo goed mogelijk voor op de komst van grieppatiënten, maar vanwege corona is het wel "roeien met de riemen die we hebben. We verwachten vanwege de griep extra drukte.

Bovendien gaat ook het personeel besmet raken, wat nog meer druk op de capaciteit legt." Volgens hem is het griepseizoen om die redenen elk jaar een "zware tijd" voor het ziekenhuis, maar dit jaar is de druk extra hoog.



Daarnaast maken ziekenhuizen zich zorgen om de ernst van de combinatie corona en griep. "We verwachten dat het krijgen van corona en de griep nog ernstiger zieke patiënten zal geven", aldus een woordvoerder van het Amsterdam UMC. "En dit terwijl onze capaciteit al onder druk staat, we schalen de reguliere zorg al af."

Griepvaccinaties

Het ziekenhuis hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich dit jaar laten inenten tegen griep. Er zijn extra vaccins ingekocht voor medewerkers en de griepcampagne die mensen moet aanzetten tot vaccineren duurt langer.



Ook Andreas Voss hoopt dat gemiddeld meer mensen zich dit jaar willen laten vaccineren. Dat zou de omvang van de griepgolf kleiner maken. Maar ook los van de vaccinatiegraad wordt volgens hem verwacht dat het een relatief mild griepseizoen zal worden.

"Wat we ook al hebben gezien tijdens de afgelopen winter op het zuidelijk halfrond, is dat er relatief minder luchtwegvirussen rondgaan dan gewoonlijk. Vanwege de coronamaatregelen houden mensen bijvoorbeeld veel meer afstand dan normaal, waardoor ook het griepvirus zich minder makkelijk verspreidt."

Maar hoe mild ook, het wordt voor ziekenhuizen spannend hoe ze het griepseizoen moeten doorkomen. "De werkdruk neemt hoe dan ook verder toe."

