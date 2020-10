Chelsea speelt gelijk tegen Southampton bij debuut Ziyech

Chelsea heeft de thuiswedstrijd tegen Southampton niet kunnen winnen: 3-3.

Hakim Ziyech maakte zijn langverwachte debuut bij de club uit Londen, hij deed de laatste twintig minuten van het duel mee. De ploeg van trainer Frank Lampard overtuigde tegen Southampton in aanvallend opzicht, maar oogde defensief zwak.

De nieuwe Duitse aanwinsten Timo Werner en Kai Havertz maakten hun eerste doelpunten in de Premier League namens Chelsea. Werner maakte er twee voor rust en Havertz scoorde na rust.

In de tussentijd was Southampton, dat bij vlagen beter was dan Chelsea, door defensieve fouten van de thuisploeg op gelijke hoogte gekomen. Danny Ings strafte balverlies van Havertz af met de 2-1. Na rust gingen verdediger Kurt Zouma en de bekritiseerde doelman Kepa Arrizabalaga bij Chelsea in de fout in waardoor Che Adams gelijk kon maken. Die gelijke stand stond slechts twee minuten op het scorebord omdat Havertz zijn ploeg weer snel aan de leiding hielp.



In blessuretijd knikte verdediger Jannik Vestergaard de bal na een schot van debutant bij Southampton Theo Walcott binnen. Daarmee bracht hij Chelsea de tweede remise van het seizoen toe.

Coach Lampard gunde de van Ajax overgenomen Ziyech zijn debuut, nadat de international van Marokko voldoende was hersteld van zijn knieblessure. Ziyech speelde nog geen officieel duel voor de Londenaren nadat hij in de voorbereiding geblesseerd raakte.

