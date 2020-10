Marokko meldt recordaantal besmettingen en doden coronavirus

Het Marokkaanse Ministerie van Volksgezondheid meldde vandaag 60 nieuwe coronadoden.

Een nieuw dagrecord in Marokko. Tot dusver zijn 2.878 mensen in het land overleden aan de gevolgen van het longvirus COVID-19.

Het zorgministerie meldde vandaag 3.763 nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in 24 uur sinds de uitbraak van het virus eerder dit jaar. Het totaal aantal besmettingen in Marokko is opgelopen tot 170.911 gevallen.

In de laatste 24 uur zijn 2.392 personen hersteld van het coronavirus. Het aantal herstellingen is opgelopen tot 141.381. Het herstelpercentage in Marokko is 82,7%.



Wereldwijd dagrecord verbroken

Voor de eerste keer zijn het aantal nieuwe coronagevallen wereldwijd gestegen met meer dan 400.000 op een dag. Ook in Nederland werd vandaag met 8.141 nieuwe besmettingen het dagrecord verbroken.

Europa, dat de eerste besmettingspiek met succes heeft weten te bedwingen, heeft zich de afgelopen weken ontpopt tot het nieuwe epicentrum voor het coronavirus. Het werelddeel meldt de afgelopen week gemiddeld 140.000 gevallen per dag. Dat zijn er meer dan India, Brazilië en de Verenigde Staten samen.



Van elke honderd gerapporteerde infecties over de hele wereld waren er 34 afkomstig uit Europese landen, volgens een analyse van persbureau Reuters. Europa meldt momenteel ongeveer elke negen dagen een miljoen nieuwe infecties en telt sinds het begin van de pandemie meer dan 6,3 miljoen gevallen.

Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland, Nederland en Spanje waren goed voor ongeveer de helft van de nieuwe gevallen in Europa in de week tot 18 oktober, volgens de telling.

© Marokko.nl/ANP 2020