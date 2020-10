Armenië: Azerbeidzjan schendt het staakt-het-vuren

Armenië heeft Azerbeidzjan zondag ervan beschuldigd het staakt-het-vuren te hebben geschonden dat beide partijen sloten in het conflict over de zuidelijke Kaukasusregio Nagorno-Karabach.

Beide landen sloten zaterdag een akkoord over een nieuw bestand dat van kracht zou worden op zaterdagavond om middernacht lokale tijd (22. 00 uur Nederlandse tijd). Maar kort na het ingaan daarvan zou Azerbeidzjan artilleriegranaten en raketten hebben afgevuurd.

"De vijand vuurde artilleriegranaten af in noordelijke richting van 00:04 tot 02:45 uur en vuurde raketten af in zuidelijke richting van 02:20 tot 02:45", zei de woordvoerster van het Armeense ministerie van Defensie, Shushan Stepanyan op Twitter. Azerbeidzjan heeft nog niet gereageerd.

Een week geleden hadden beide landen al overeenstemming bereikt over een staakt-het-vuren, bemiddeld door Rusland. Deze overeenkomst werd echter kort na de inwerkingtreding ervan verbroken. Beide landen gaven elkaar de schuld. Ook zaterdag waren er nieuwe aanvallen met doden en gewonden.



Zaterdagavond belde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zijn collega's in Armenië en Azerbeidzjan. Hij deed een dringend beroep op beide landen om zich aan het staakt-het-vuren te houden.

De twee ex-Sovjetrepublieken vechten al tientallen jaren om het bergachtige gebied, waar zo'n 145.000 mensen wonen. Nagorno-Karabach wordt gecontroleerd door Armenië, maar behoort volgens het internationaal recht tot het door de islam geïnspireerde Azerbeidzjan.

Azerbeidzjan verloor de controle over de regio in een oorlog na de ineenstorting van de Sovjet-Unie zo'n dertig jaar geleden. Sinds 1994 is er een kwetsbaar staakt-het-vuren van kracht.

