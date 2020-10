Bruiloft in New York met 10.000 gasten verboden

De autoriteiten in de Amerikaanse stad New York hebben vanwege de coronaregels een bruiloft verboden waar meer dan 10.000 mensen werden verwacht.

Dat heeft gouverneur Andrew Cuomo van de staat New York zaterdag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. De bijeenkomst stond voor maandag gepland in de wijk Williamsburg in Brooklyn en het zou gaan om een orthodox-joodse bruiloft.

"Je kunt trouwen. Maar je kunt gewoon geen duizend mensen op je bruiloft ontvangen. Aan het eind van de dag heb je hetzelfde resultaat. Het is ook goedkoper!", zei Cuomo.

De regels van New York om verspreiding van Covid-19 tegen te gaan beperken sociale bijeenkomsten tot maximaal vijftig mensen. Voor religieuze evenementen in een kerk of tempel is de limiet 33 procent van de capaciteit van het gebouw.



New York was in het voorjaar het epicentrum van de Amerikaanse corona-uitbraak en de stad heeft meer dan 23.800 coronadoden geregistreerd. De stad slaagde erin de crisis onder controle te krijgen door mensen thuis te laten blijven. Maar de afgelopen weken is het aantal positieve Covid-19-tests gestegen, vooral in districten waar veel orthodoxe joden wonen.

Vorige week beval Cuomo de sluiting van niet-essentiële bedrijven in deze districten en beperkte het aantal mensen dat tegelijkertijd in tempels kan zijn tot tien. Scholen zijn gesloten. Cuomo zei zaterdag dat de maatregelen resultaat hebben.

© ANP 2020