Marokko opent twee nieuwe gevangenissen in Larache en Oujda

Het overkoepelend orgaan voor gevangenisbeheer en reïntegratie (DGAPR) heeft deze week twee nieuwe gevangenissen ingehuldigd in Larache en Oujda.

Beide detentiecentra zijn officieel in gebruik genomen en gestart met het ontvangen van gevangenen.

De nieuwe gevangenis in Larache is gebouwd op een oppervlakte van 47.000 vierkante meter en heeft een capaciteit van 1.500 bedden verdeeld over zeven vertrekken.

De lokale gevangenis Larache 2 omvat een onderwijsvleugel met zes klaslokalen en vijf workshops voor beroepsopleidingen. De opleidingen die binnen de penitentiaire inrichting worden gegeven zullen volgens de autoriteiten worden aangepast aan de behoeften van de lokale arbeidsmarkt.



De gevangenis heeft ook een traditioneel Marokkaans ingerichte salonkamer voor familiebezoeken.

Naast de faciliteiten voor gedetineerden herbergt de nieuwe gevangenis in Larache ook 88 appartementen voor personeel en hun gezinnen. De personeelshuisvesting is gebouwd op een oppervlakte van 10.000 vierkante meter en is bedoeld om de werkomstandigheden van het gevangenispersoneel te verbeteren.



De lokale gevangenis Oujda 2 is werd een paar dagen voorafgaand aan die in Larache in gebruik genomen en beschikt over vergelijkbare faciliteiten.

Het nieuwe detentiecentrum in het noordoosten van Marokko is gebouwd op een oppervlakte van 45.000 vierkante meter en heeft een capaciteit van 1.400 bedden verdeeld in 12 vertrekken.

De penitentiaire inrichting omvat afdelingen gewijd aan vrouwen en een vleugel voor minderjarigen.

© MAROKKO.NL 2020