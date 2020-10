Toerismeministerie Marokko lanceert 'Veilig Welkom'-keurmerk

Het ministerie van Toerisme heeft het keurmerk gelanceerd om de toeristische sector in Marokko nieuw leven in te blazen

Het keurmerk bevat aanbevelingen en vereisten die deelnemende bedrijven moeten volgen om mogelijke coronabesmettingen te minimaliseren. Het keurmerk is bedoeld om de concurrentiepositie van logiesverstrekkende bedrijven te vergroten door het vertrouwen van toeristen te vergroten.

Het keurmerk is onderdeel van het beleidsprogramma 2020-2022 en sluit aan bij de inspanningen van Marokko om de toeristische sector te doen herleven.

Logiesverstrekkende bedrijven kunnen zich online aanmelden om het keurmerk aan te vragen. Het online platform biedt ook gratis training aan personeel met betrekking tot gezondheidsbeveiliging.



Meer dan 40 trainingsmodules worden in meerdere talen beschikbaar gesteld om de kennis over de uitvoer van dagelijkse risicovolle taken veiliger te maken. De modules dekken een breed scala aan activiteiten op het gebied van receptie, onderhoud, catering, welzijn en administratieve taken.

Hotels kunnen het 'Veilig Welkom'-keurmerk aanvragen nadat ze aan alle vereisten hebben voldaan, de trainingsmodules hebben doorlopen en een controle hebben ondergaan door een erkende aanbieder.

Het keurmerk is een initiatief van onder meer de ministeries van Toerisme, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid alsook de voedingswarenautoriteit ONSSA.

