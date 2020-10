Spanje arresteert 8 Marokkaanse Nederlanders voor runnen grootschalige drugsoperatie (video)

De Spaanse politie heeft meerdere Marokkaanse Nederlanders gearresteerd voor hun vermeende betrokkenheid bij de "meest actieve cocaïnebende van Europa".

Volgens het Algemeen Dagblad was de bende gespecialiseerd in het verhandelen van cocaïne vanuit Zuid-Amerika en probeerde ze onlangs zelfs 6000 kilo van het witte poeder via verschillende Europese havens binnen te smokkelen, meldt de Spaanse guardia civil.

Vijf verdachten werden in Spanje ingerekend, drie in Nederland. De arrestaties waren het resultaat van een gecoördineerde politieoperatie in de Spaanse provincies Málaga en Valencia en in de steden Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Papendrecht.

Tegelijkertijd met de arrestaties werd in de haven van Valencia in een zeecontainer met 480 kilo cocaïne in beslag genomen. Volgens de Spaanse media zijn de verdachten Marokkanen met een Nederlands paspoort.

De operatie met de codenaam Cetil begon eind 2019 in de provincie Pontevedra in het noordwesten van Spanje. Een politieteam gespecialiseerd in de bestrijding van de georganiseerde misdaad in de regio Galicië onderzocht een internationaal wapenhandelnetwerk. Tijdens dat onderzoek kregen ze volgens dagblad 'Diario de Pontevedra' een narco-onderzeeër in beeld waarvan ze het spoor volgden.



De onderzeeër leidde de onderzoekers naar de haven van Aldán bij Vigo, nabij de Portugese grens, waar ze de opvarenden arresteerden en de eerste lading cocaïne in beslag konden nemen.

Verder onderzoek leidde naar de haven van Marín bij Pontevedra en tot het onderscheppen van een ton cocaïne in verschillende zendingen, allemaal gelinkt aan de Nederlandse organisatie.



De organisatie verlegde haar werkterrein na de arrestaties naar de haven van Valencia. Daar werd tussen maart en juni 2020 in totaal 3200 kilo van het witte poeder in beslag genomen.

Volgens de Spaanse politie stonden verschillende bendeleden reeds bekend om andere ernstige strafbare feiten zoals afpersing, wapenhandel en moord.

