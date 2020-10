Opnieuw politie op straat in Duindorp

De politie is maandagavond opnieuw "zichtbaar aanwezig" in de Haagse wijk Duindorp om de rust in de buurt te bewaken, laat een woordvoerster weten.

Vorige week veroorzaakte een groep jongeren onrust in de wijk. Vooralsnog zijn er geen aanhoudingen verricht. De oorzaak van de onlusten is nog niet duidelijk.

Een oud-voorzitter van het Wijkberaad Duindorp stelt tegenover Omroep West dat een oproep tot rellen op sociale media de aanleiding is, maar de politie kan dat niet bevestigen. Evenmin is bekend of de politie de komende dagen aanwezig blijft in de wijk. "We kijken op basis van actuele informatie wat nodig is", laat de woordvoerder weten.

De overlast vond vorige week vooral plaats in de omgeving van het Tesselseplein en de Pluvierstraat. Woensdagavond stichtte een aantal jongeren brand en zijn de ruiten van een HTM-bus ingegooid. De avond erna werden containers in brand gestoken en twee politievoertuigen bekogeld met flessen. De politie doet onderzoek naar de incidenten.



Vrijdagavond werd de mobiele eenheid ingezet en moesten verkeerscontroles voorkomen dat er mensen de wijk in kwamen die er niet hoefden te zijn. Even ontstond onrust toen relschoppers vuurwerk en stenen naar de politie gooiden. Ook werd een bushokje vernield.

Zondagavond waren er volgens de politie geen noemenswaardige incidenten. "Het is een stuk gemoedelijker verlopen dan de avonden daarvoor", licht de zegsvrouw toe. "We zijn tevreden over het verloop van de avond."

