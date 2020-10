Moskou begint snel met massale vaccinaties tegen corona

In de Russische hoofdstad Moskou gaan de komende maanden massale vaccinaties tegen het coronavirus van start.

Dat begint tussen december en januari, schreef burgemeester Sergej Sobjanin maandag op zijn blog. De eerste grote leveringen van het eerste Russische vaccin arriveren komende maand.

"Dat wordt de uiteindelijke overwinning op de pandemie", zei Sobjanin. Het Russische vaccin genaamd 'Sputnik-V' was al in augustus vrijgegeven.

Er was internationale kritiek omdat de goedkeuring werd gegeven vóór de voltooiing van belangrijke tests. Er lopen momenteel grootschalige fase III-onderzoeken. Een tweede vaccin dat in Rusland is ontwikkeld, is nu ook vrijgegeven.



Bijna 16.000 besmettingen per dag

In het qua oppervlakte grootste land ter wereld stijgt het aantal nieuwe besmettingen al weken snel. Volgens officiële statistieken werden maandag 15.982 gevallen op een dag gemeld - meer dan ooit tevoren. Er zijn meer dan 1,3 miljoen geregistreerde besmettingen.

In Rusland zijn de meeste zieken geregistreerd in Moskou. Volgens officiële cijfers stierven meer dan 24.000 mensen in het hele land aan het virus en herstelden meer dan een miljoen mensen.



Om verdere besmettingen tegen te gaan, moeten middelbare scholieren in Moskou vanaf maandag weer thuis leren. Een deel van de werknemers in bedrijven moet thuiswerken.

Een avondklok en sluitingen van winkels zoals in het voorjaar zijn voorlopig niet gepland, schreef de burgemeester van Moskou. "De optimale strategie is om een ​​middenweg te vinden."

