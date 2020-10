Badr Hari besmet met coronavirus en stelt gevecht uit

Kickbokser Badr Hari is besmet met het coronavirus.

Hij kan daardoor op 7 november niet in Rotterdam Ahoy tegen de Roemeen Benjamin Adegbuyi vechten. Organisator Glory heeft besloten het hele evenement uit te stellen.

"Ik zit momenteel thuis in quarantaine en ben goed aan het herstellen na een paar dagen ziekte", meldt Badr Hari via Instagram. "We hebben alle maatregelen tegen Covid-19 sinds de uitbraak van de pandemie zeer serieus genomen. Maar helaas toch deze besmetting. Dat laat zien hoe serieus we dit virus moeten nemen. Ik heb nu rust nodig en zal mijn trainingen zo snel als mogelijk weer hervatten."

De 35-jarige kickbokser zou het bij het eerste Glory-evenement sinds februari opnemen tegen Adegbuyi. Bij het evenement zou geen publiek aanwezig zijn. De Roemeen Adegbuyi is drievoudig winnaar van het Glory Heavyweight Tournament en bezet momenteel de tweede positie in de ranglijst van de zwaargewichten.



Aanvankelijk zou Glory in oktober twee fight nights organiseren in Katwijk maars stelde deze uit. In februari werd al bekend dat Adegbuyi de eerstvolgende tegenstander zou worden van Hari.

Naast het duel tussen Hari en Adegbuyi zou er ook een titelgevecht in het weltergewicht worden gehouden bij Glory 76 op 7 november. Daarin zou de Fransman Cédric Doumbé zijn kampioensgordel tegen Murthel Groenhart verdedigen. Doumbé won zijn kampioensgordel eerder door Groenhart te verslaan.



Glory kende door de coronacrisis een moeilijke periode en er dreigde zelfs een faillissement. De organisatie heeft zich uit die benarde positie weten te werken en is handen gekomen van een nieuwe groep Britse eigenaren.

Glory benadrukt dat de organisatie nauw blijft samenwerken met lokale overheidsinstanties en haar partners om in de nabije toekomst weer een evenement met publiek te kunnen organiseren.

Glory is ook nog op zoek naar een datum voor het gevecht tussen Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik om de wereldtitel in het zwaargewicht.

© ANP 2020