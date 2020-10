Qatar bevestigt opnieuw steun voor territoriale integriteit Marokko

Qatar herhaalde donderdag haar steun voor de soevereiniteit van Marokko inzake de Marokkaanse Sahara

De VN-vertegenwoordiger van Qatar sjeikha Alya Ahmed Saif Al Thani sprak haar steun uit voor een commissie van de Algemene Vergadering van de VN. De Golfstaat sprak ook positief over het Marokkaanse autonomieplan als basis voor een oplossing voor het regionale geschil.

Het plan werd in 2007 ingediend door Marokko en is tot dusver het enige voorstel dat brede internationale steun ontvangt. Het plan stelt voor om van de Sahara een semi-autonome regio te maken, op voorwaarde dat het onder de soevereiniteit van Marokko blijft.

Het plan van Marokko zou de bevolking in de Sahara in staat stellen autonoom de sociaaleconomische en politieke ontwikkelingsproces te beheren. Ondertussen zou de centrale regering van Marokko doorgaan met het bepalen van kwesties van nationaal belang, zoals defensie, diplomatie en religie.



Volgens Saif Al Thani kan de commissie van de Algemene Vergadering van de VN bijdragen bij het vinden van een ​​definitieve oplossing voor het geschil.

De oplossing moet "de belangen van alle partijen beschermen, en veiligheid, stabiliteit en constructieve samenwerking in de regio garanderen", concludeerde ze.



Qatar is net als de meeste Arabische staten consequent geweest in de steun voor de territoriale integriteit van Marokko. De recente VN-bijeenkomst op donderdag 15 oktober was een gelegenheid voor de Golfstaat om het standpunt te herhalen.

Andere landen die tijdens de bijeenkomst hun steun voor de territoriale integriteit van Marokko hebben uitgesproken zijn onder meer Mexico, Paraguay, Guatemala en Papoea-Nieuw-Guinea.

