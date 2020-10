Gebruik softdrugs kan buiten van 20.00-07.00 uur worden beboet

Het is al mogelijk om op te treden tegen het gebruik van softdrugs in de buitenruimte. Daarvoor is geen nieuwe wet- of regelgeving nodig.

Dat laat Ferd Grapperhaus weten aan de Tweede Kamer. Een verbod tussen 20.00 en 07.00 uur was een van de voorgestelde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge kondigden de maatregel vorige week aan, samen met een verbod op alcoholconsumptie onder dezelfde omstandigheden.

Het verbod op alcohol wordt via een noodverordening geregeld, maar juristen zeiden dat dat met softdrugs niet mogelijk was. Dat was strijdig met het gedoogbeleid, betoogde ook het ministerie zelf.

Grapperhaus laat nu weten dat het verbod wel mogelijk is, en zonder noodverordening. Het bezit van softdrugs is feitelijk in Nederland al verboden, en daarmee dus ook het gebruik. Het gedoogbeleid heeft alleen betrekking op de verkoop ervan. Iemand die op straat wiet of hasj rookt, kan daarvoor dus al worden aangesproken of beboet door de politie.



Strenger handhaven

De minister praat later maandag met de voorzitters van de veiligheidsregio's. Op de agenda staat onder meer het voornemen om de coronamaatregelen weer strenger te gaan handhaven, iets dat vorige week in de persconferentie al werd aangekondigd. Ook het optreden tegen softdrugsgebruik in de buitenruimte zal besproken worden.

Een meerderheid van de Kamer reageerde gepikeerd toen het verbod op softdrugsgebruik niet door leek te kunnen gaan, en steunde een motie van SGP-voorman Kees van der Staaij om het toch mogelijk te maken.

© ANP 2020