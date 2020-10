Ruim 430 boetes in eerste weekend van gedeeltelijke lockdown

In het eerste weekend van de gedeeltelijke lockdown die vorige week werd ingevoerd, heeft de politie 435 boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de coronamaatregelen.

Dat zegt een woordvoerster van de Nationale Politie na berichtgeving door EenVandaag. Dat is een groot verschil met de zomerperiode toen maar "heel sporadisch boetes werden uitgedeeld", aldus de woordvoerster.

Ook werden volgens haar het afgelopen weekeinde 756 mensen gewaarschuwd omdat ze zich niet aan de coronaregels hielden.

"Boetes zijn nooit een doel op zich, waar het kan waarschuwen we nog steeds", zegt Nationaal Commandant Corona bij de Nationale Politie Willem Woelders tegen EenVandaag.

"Het gaat ons er om onveilige situaties direct te stoppen en soms laat zo'n situatie geen ruimte meer voor een waarschuwing en bekeuren we direct. We mogen er ook wel vanuit gaan dat mensen nu in ieder geval weten dat ze anderhalve meter afstand moeten houden en dat we dat niet meer hoeven uit te leggen."

