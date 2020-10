Buitenlandminister Saoedi-Arabië: Normalisatie met Israël kwestie van tijd

Normalisatie met de Joodse staat zal uiteindelijk plaatsvinden in het kader van een Palestijns-Israëlisch vredesplan

Dat zei de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Faisal bin Farhan vorige week in een online interview met het Washington Institute for Near East Studies.

Volgens Bin Farhan is de normalisatie met Israël opgenomen in het voorstel van het Saoedische vredesplan uit 1981. "Daarom stellen we ons altijd voor dat normalisatie zal plaatsvinden", zei Bin Farhan. "Maar we hebben ook een Palestijnse staat en een Palestijns-Israëlisch vredesplan nodig", voegde hij toe.

De minister benadrukte ook de noodzaak om Palestijnen en Israëli's aan de onderhandelingstafel te krijgen. "Het enige dat tot blijvende vrede en stabiliteit kan leiden, is een overeenkomst tussen de Palestijnen en de Israëli's, en als het ons niet lukt om dit te bereiken, blijft de wond open in de regio", zei hij.



De toespraak van de Saoedische minister over Arabische normalisatie met Israël komt een maand nadat de VAE en Bahrein twee door de VS bemiddelde overeenkomsten voor normalisatie met Israël in Washington hebben ondertekend, ondanks de wijdverbreide afwijzing en veroordeling aan Palestijnse zijde.

De vredesonderhandelingen zijn sinds april 2014 vastgelopen nadat Tel Aviv weigerde te stoppen met het bouwen van illegale nederzettingen. Ook weigerden de Joodse bezetters oude Palestijnse gevangenen vrij te laten en werd het voorstel voor een tweestatenoplossing geweigerd.



De Saoedische minister spraak ook kort over de Golfcrisis. "We blijven samenwerken met onze Qatari-broeders en we hopen dat ze zich inzetten om met ons samen te werken om de crisis op te lossen". Bin Farhan kon echter niet aangeven wanneer hij verwacht dat de crisis zal zijn opgelost.

De crisis is al sinds juni 2017 aan de gang toen Saoedi-Arabië, de VAE, Bahrein en Egypte buurland Qatar een land-, lucht- en zeeblokkade oplegden. Volgens de golfstaten was de strafmaatregelen een reactie op de Qatarese relatie met Iran en "steun aan terreur". Doha heeft de aantijgingen herhaaldelijk ontkend. Volgens Qatar is de sanctie een poging van de vier landen om de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Qatar te ondermijnen.



Emiraten

Israël en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein hadden medio september in Washington historische overeenkomsten ondertekend over het aanknopen van diplomatieke betrekkingen. Van de Arabische landen hebben tot nu toe alleen Egypte en Jordanië diplomatieke contacten met Israël.

Saudi-Arabië reageerde terughoudend op de overeenkomsten. Het koninkrijk heeft echter zijn luchtruim opengesteld voor luchtverbindingen tussen Israël en de VAE en Bahrein.



Verraders

De Palestijnen hebben de Golfovereenkomsten met Israël veroordeeld als "een steek in de rug" voor hun aspiraties om een ​​onafhankelijke staat op te richten.

Het akkoord leidde ook tot woede bij Bahreini in binnen- en buitenland. De regering van Bahrein, waar een soennitische moslimminderheid een sjiitische meerderheid regeert, zei eerder dat de overeenkomst zijn belangen tegen Iran beschermt.

