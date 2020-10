Franse buitenlandminister staakt bezoek aan Marokko na terreurdaad Parijs

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin moest zijn bezoek aan Marokko abrupt beëindigen na het nieuws over de onthoofding van een schoolleraar in een voorstad van Parijs

Het slachtoffer was een geschiedenisleraar die in lessen over vrijheid van meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed (saws) had laten zien. De dader is volgens Franse media een 18-jarige in Moskou geboren man.

De schokkende ontwikkeling maakte een einde aan het bezoek van de Franse diplomaat aan Marokko. De kersverse Franse Minister van Binnenlandse Zaken ontmoette in Marokko de Marokkaanse minister van Buitenlandse Zaken Nasser Bourita en andere topfunctionarissen.

Franse antiterreureenheden zijn een onderzoek begonnen naar de onthoofding. De zaak wordt gezien als een moord met terreurachtergrond, aldus de Franse justitie.



De aanvaller bedreigde de politie na het incident met een mes, voordat hij werd neergeschoten. Zijn motief is niet duidelijk. Premier Jean Castex zou naar de plek van het incident gaan. De politie riep het publiek via Twitter op uit de buurt van de plek te blijven.

Het schokkende nieuws en de nasleep ervan zullen een grote zorg zijn voor de Franse buitenlandminister Darmanin die op dat moment op bezoek was bij Marokkaanse hoogwaardigheidsbekleders.

Beide landen streven ernaar de banden te versterken en samen te werken aan een verscheidenheid aan belangrijke kwesties.

