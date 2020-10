Meknes: Minderjarig meisje slachtoffer groepsverkrachting

Een 17-jarig meisje is vorige week ontvoerd en verkracht door drie mannen.

De vermeende verkrachting vond plaats in de wijk Sidi Bouzkari in Meknes. Het meisje werd vlak bij haar school door drie mannen op een triporteur meegenomen naar een afgelegen gebied in Wadi Boufakran nabij de wijk Syria.

De mannen hebben haar vervolgens beurtelings mishandeld en verkracht alvorens ze haar afzetten nabij haar ouderlijk huis, meldt nieuwsdienst Barlamane.

Het slachtoffer werd opgevangen door omwonenden en familie en voor behandeling overgebracht naar het Mohammed V-ziekenhuis.



De politie heeft de identiteit van één van de daders achterhaald. De man is inmiddels opgepakt.

De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten, waarvan op dit moment nog elk spoort ontbreekt.

