Lockdown Casablanca met twee weken verlengd.

De lockdown in Casablanca is voor een derde keer met 14 dagen verlengd

De vrijheidsbeperkende maatregelen die lokale autoriteiten op 7 september hebben ingevoerd blijven daarmee van kracht. De lockdown zou volgens planning vandaag worden beëindigd, nadat deze al twee keer eerder is verlengd.

De regio Casablanca-Settat telt het hoogste aantal COVID-19-infecties in Marokko. De aanhoudende hoge aantallen van dagelijkse besmettingsgevallen in de economische hoofdstad vormen de grondslag voor het in stand houden van de preventiemaatregelen tegen het longvirus COVID-19.

Burgers en inwoners die van en naar de stad willen reizen hebben een uitzonderlijke verplaatsingsvergunning nodig.



Lokale markten sluiten om 15.00 uur, café's en winkels zijn tot 20.00 uur open en restaurants moeten uiterlijk om 21.00 uur dicht.

De maatregelen omvatten ook een avondklok waardoor inwoners van Casablanca slechts tussen 05.00 uur en 22.00 uur hun huis kunnen verlaten.



De Marokkaanse regering heeft begin deze maand de sanitaire noodtoestand met een maand verlengd. Marokko was aanvankelijk van plan de noodtoestand die sinds 20 maart geldt op 10 oktober te beëindigen.

De afgelopen weken werden dagen achtereen tientallen nieuwe coronadoden gemeld, ook het aantal dagelijkse nieuwe besmettingen is al wekenlang niet onder de 1.000 gezakt.



Het in stand houden van de noodtoestand geeft de regering mogelijkheden tot het treffen van "uitzonderlijke maatregelen" om de coronacrisis het hoofd te bieden.

Tot op heden heeft Marokko 173.632 besmettingsgevallen bevestigd, waarvan 2.928 doden en 143.972 herstellingen.

