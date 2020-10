Palestijnse toponderhandelaar bezwijkt aan coronavirus

De Palestijnse toppoliticus Saeb Erakat is aan het coronavirus bezweken.

De 65-jarige leidde het Palestijnse team bij de onderhandelingen met Israël over de zogenoemde Oslo-vredesakkoorden. Hij werd in een Israëlisch ziekenhuis behandeld, meldt de zender Al Arabiya.

Hij onderging drie jaar geleden een longtransplantatie. De diplomaat Erakat bekleedde sinds 2015 een topfunctie in het uitvoerend comité van de Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO.

Hij was hoofdonderhandelaar vanaf 1995, maar nam in 2003 ontslag uit onvrede over de Palestijnse regering. Het kwam echter snel weer tot een verzoening. Hij geldt al tientallen jaren als een van de sleutelfiguren in de Palestijnse politiek.

