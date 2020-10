Trump: Soedan van terrorismelijst VS

De Verenigde Staten halen Soedan van de terrorismelijst zodra het land miljoenen betaalt aan Amerikaanse terreurslachtoffers en hun nabestaanden.

Volgens president Trump heeft de nieuwe regering in Khartoem ingestemd met een betaling van 335 miljoen dollar.

Als het geld binnen is, haalt hij Soedan van de lijst van landen die terrorisme steunen. "Eindelijk, gerechtigheid voor het Amerikaanse volk en een grote stap voor Soedan", twitterde Trump.

De miljoenen moeten ten goede komen aan (nabestaanden van) slachtoffers van aanslagen van Al-Qaida op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Soedan kan makkelijker aan leningen komen als het van de lijst is. Mogelijk komt ook schuldverlichting in zicht.



Soedan werd in 1993 vanwege het steunen van militante groepen op de Amerikaanse terrorismelijst gezet onder het regime van de vorig jaar ten val gebrachte Omar Hassan al-Bashir.

Trump hoopt dat het overwegend islamitische Soedan in navolging van enkele Arabische landen diplomatieke relaties gaat aanknopen met Israël.

