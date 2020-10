Afgelopen week ongeveer 55.000 coronabesmettingen vastgesteld in Nederland

De tweede golf van de corona-uitbraak blijft aanzwellen. In de afgelopen week is het virus waarschijnlijk bij ongeveer 55.000 mensen aangetroffen.

Dat is opnieuw een toename. Vorige week meldde het instituut 43.903 positieve tests in de zeven dagen ervoor. De week daarvoor kwamen 27.485 besmettingen aan het licht. Volgens het RIVM stijgt het aantal besmettingen iets minder snel dan ervoor.

Ten opzichte van vorige week is het aantal nieuwe besmettingen met bijna 27 procent gestegen, terwijl de toename in de voorgaande weken zo'n 40 tot 60 procent was. "Dit zou een gevolg kunnen zijn van de maatregelen die eind september van kracht werden", aldus het RIVM.

Verder werden 1492 mensen vanwege het coronavirus opgenomen op de verpleegafdeling van een ziekenhuis en 287 mensen op een intensive care. Vorige week waren dit er respectievelijk 1144 en 192.



Reproductiegetal

Het RIVM kreeg 185 meldingen van sterfgevallen, tegen 173 in de week ervoor. Dat wil niet zeggen dat ze in de afgelopen week zijn opgenomen of overleden, want zulke informatie komt soms wat later binnen. Vrijwel elke overleden coronapatiënt was 70 jaar of ouder.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 8182 positieve tests gemeld. Dat is een nieuw dagrecord. Op maandag meldde het RIVM 8011 nieuwe gevallen, op zondag 8175 en op zaterdag 8131. Afgelopen etmaal werden ook 46 sterfgevallen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal sinds 15 mei.

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, is een heel klein beetje gedaald, van 1,27 naar 1,22, maar dit is vergelijkbaar met de afgelopen weken. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo'n 122 anderen besmet, die op hun beurt ongeveer 149 mensen aansteken. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Het kabinet wil het reproductiegetal terugbrengen tot onder de 1, zodat het coronavirus langzaam uitdooft.

